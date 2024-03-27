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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

ما بين المنتخب وليفربول|أزمة حسام حسن ومحمد صلاح تشتعل.. وهذا مصير الفرعون من الرحيل للدوري السعودي

أزمة حسام حسن ومحمد
أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

تسببت خسارة منتخب مصر أمام كرواتيا، في المباراة الودية النهائية لكأس عاصمة مصر، في غضب جماهير الكرة المصرية عقب فوز كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين للمنتخب الوطني، لتحصد كرواتيا لقب البطولة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

واثار حسام حسن، مدرب منتخب مصر، جدلًا واسعًا بسبب تصريحاته عقب مباراة منتخب مصر وكرواتيا، وذلك بسبب تجاهله للاعب الدولي محمد صلاح، وعدم ذكر اسمه اثناء حديثه، مما تسبب في وضع حسام حسن بمرمى الانتقادات.

حسام حسن يتجاهل محمد صلاح

وتسببت تصريحات حسام حسن، مدرب منتخب مصر، في جدل واسع بين الجماهير بسبب عدم ذكره للاعب محمد صلاح في غيابه عن المنتخب، وجاءت تصريحات حسام حسن: "وافقت على البطولة دي للاستفادة الفنية لأنها تعتبر أهم استعداد لماتشين بوركينا وغينيا، ومن أهم الإيجابيات عودة الجماهير تاني".

وتابع مدرب منتخب مصر: "احنا حاولنا نعمل المفاجأة قدام كرواتيا بس احنا كنا بنلاعب لاعيبة متمرسة جداً واستفدنا كتير بس، افتقدنا زيزو وإمام عاشور والشناوي ورمضان صبحي، والأداء هيختلف بعد عودة كل المصابين، كل اللي مزعلني الجمهور.. لأنهم كانوا عشمانين قوي وكان نفسي أفرّحهم".

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