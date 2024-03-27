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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ماذا يحدث في المجتمع الأمريكي؟.. انتشار واسع لترك الناس للدين| تفاصيل الظاهرة وتأثير المثـ.لية والاعتداء الجنـ.سي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجد استطلاع رأي أجراه المعهد العام الأمريكي لأبحاث الدين (PRRI)، أن الناس في الولايات المتحدة ويغادرون ويغيرون التقاليد الدينية بأعداد كبيرة في المجتمع الأمريكي، وأن فكرة "التقلب الديني" شائعة جدًا في أمريكا، وكذلك خلص المعهد إلى أن الغالبية العظمى من غير المنتسبين راضون بالبقاء على هذا النحو، حيث قال 9% فقط من المشاركين أنهم يبحثون عن الدين المناسب لهم.

وبحسب الاستطلاع فإن حوالي ربع (26٪) من الأمريكيين يعتبرون الآن غير منتسبين دينيًا، وهو رقم ارتفع خلال العقد الماضي، وهو الآن أكبر مجموعة دينية منفردة في الولايات المتحدة، وهذا مشابه لما وجدته استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي الأخرى أيضًا. بما في ذلك مركز بيو للأبحاث، ووجدت المعهد أن عدد أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم "لا شيء على وجه الخصوص" ظل ثابتًا منذ عام 2013، لكن أولئك الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ملحدين تضاعف (من 2٪ إلى 4٪) وأولئك الذين يقولون أنهم لا أدريين زادوا بأكثر من الضعف (من 2% إلى 5%).

 

أغلبهم كاثوليك وبروتستانت ثم إنجيليين

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقدد بحثت هذه الدراسة في التقاليد الدينية التي يأتي منها هؤلاء الأشخاص غير المنتسبين، وتقول ميليسا ديكمان، الرئيسة التنفيذية لـ PRRI: "كان 35% منهم كاثوليك سابقين، و35% بروتستانت سابقين، ونحو 16% فقط كانوا إنجيليين سابقين، وفي الواقع، ليس الكثير من هؤلاء الأمريكيين يبحثون عن دين منظم يناسبهم، فقد وجدنا أن النسبة كانت 9%".

وتوضح ديكمان أن كون هؤلاء الأشخاص لا يبحثون عن دين له آثار على كيفية وحتى ما إذا كان ينبغي لدور العبادة أن تحاول جذب أشخاص جدد، ومن بين النتائج الأخرى أن الكنيسة الكاثوليكية تخسر عددًا أكبر من الأعضاء مما تكسبه، على الرغم من أن الأرقام أفضل قليلاً بالنسبة للاحتفاظ بها بين الكاثوليك من أصل إسباني، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك اضطراب ديني أقل بكثير بين البروتستانت السود وبين اليهود الذين يبدون سعداء بشكل عام بتقاليدهم الدينية ويميلون إلى البقاء هناك.

لتلك الأسباب تركوا دينهم

أما بالنسبة لسبب ترك الناس لأديانهم، فقد وجدت PRRI أن حوالي ثلثي (67%) الأشخاص الذين تركوا تقليدًا دينيًا يقولون إنهم فعلوا ذلك لأنهم ببساطة توقفوا عن الإيمان بتعاليم هذا الدين، فيما أشار ما يقرب من نصف (47٪) من المشاركين الذين غادروا إلى التدريس السلبي حول معاملة الأشخاص من مجتمع LGBTQ، وكانت هذه الأرقام مرتفعة بشكل خاص مع مجموعة واحدة على وجه الخصوص، وتقول ديكمان: "التعاليم الدينية السلبية حول المثليين تدفع الشباب الأميركيين إلى ترك الكنيسة، فقد وجدنا أن حوالي 60% من الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا والذين تركوا الدين يقولون إنهم تركوا الدين بسبب تعاليمهم الدينية، وهي نسبة أعلى بكثير من الأمريكيين الأكبر سنًا".

من المرجح أيضًا أن يقول الأمريكيون من أصل إسباني أنهم تركوا دينًا بسبب قضايا LGBTQ، وكذلك من الأسباب الأخرى التي تم ذكرها للمغادرة، الاعتداء الجنسي على رجال الدين والانخراط المفرط في السياسة، ويستند تقرير PRRI الجديد إلى دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 5600 شخص بالغ في أواخر العام الماضي، ويقول حوالي ثلث الأميركيين غير المنتمين دينياً إنهم لم يعودوا ينتمون إلى دين طفولتهم لأن الدين كان سيئاً لصحتهم العقلية، وكان هذا الرد هو الأقوى بين المجيبين على LGBTQ.

 

إنجيل الرخاء 

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد سأل الاستطلاع أيضًا عن مدى انتشار ما يسمى بـ "إنجيل الرخاء"، ووجدت أن 31% من المشاركين وافقوا على عبارة "إن الله يكافئ دائمًا أصحاب النية الطيبة بالصحة الجيدة والنجاح المالي والعلاقات الشخصية المرضية".

ويميل الأمريكيون السود إلى الاتفاق مع هذه المعتقدات اللاهوتية أكثر من المجموعات العرقية أو الإثنية الأخرى، والجمهوريون أكثر ميلاً إلى اعتناق مثل هذه المعتقدات من المستقلين والديمقراطيين.

 

"غير المتدينين" أكبر مجموعة منفردة في الولايات المتحدة

وفي يناير الماضي، توصلت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة بيو الأمريكية للأبحاث، إلى أن غير المنتمين دينياً - وهي مجموعة تتألف من الملحدين واللأدريين وأولئك الذين يقولون إن دينهم "لا شيء على وجه الخصوص" - هم الآن أكبر مجموعة في الولايات المتحدة، وهم أكثر انتشارًا بين البالغين الأمريكيين أكثر من الكاثوليك، (23%) أو البروتستانت الإنجيليين (24%)، وبالعودة إلى عام 2007، كان "لا شيء" يشكل 16% فقط من الأميركيين، لكن استطلاع بيو الجديد الذي شمل أكثر من 3300 من البالغين الأميركيين يظهر أن هذا العدد قد ارتفع الآن بشكل كبير.

 

المجموعة باسم "لا شيء".

وقد سأل مركز بيو المشاركين في الاستطلاع عما يؤمنون به، إن وجد، ووجدت منظمة البحث أن لا شيء ليسوا مجموعة موحدة، ويؤمن معظم الأشخاص بالله أو بقوة أعلى أخرى، لكن القليل منهم يحضر أي نوع من الخدمات الدينية، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هؤلاء ليسوا جميعاً مناهضين للدين، ويقول معظم الأشخاص إن الدين يسبب بعض الضرر، لكن الكثيرين يعتقدون أيضًا أنه يفعل بعض الخير، ومعظمهم لديهم آراء أكثر إيجابية تجاه العلم من أولئك الذين ينتمون إلى دين معين؛ لكنهم يرفضون فكرة أن العلم يستطيع تفسير كل شيء.

 

ولا يمكن لأي منها أن تثبت أنها مجموعة سياسية مهمة، فقد كان جريجوري سميث من مركز بيو هو الباحث الرئيسي في الدراسة التي تحمل عنوان "المتدينون" في أمريكا: من هم وماذا يؤمنون"، ويقول إن نمو لا يمكن أن يؤثر على الحياة العامة الأمريكية، ويضيف سميث: "نحن نعلم سياسيًا على سبيل المثال، أن الأشخاص غير المتدينين مميزون جدًا، فهم من بين الدوائر الانتخابية الليبرالية والديمقراطية الأكثر قوة وثباتًا في الولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يغير السياسة الانتخابية في العقود المقبلة".

وقد تم الإبلاغ عن القوة السياسية للإنجيليين البيض بشكل جيد في العقود الأخيرة، لكن أعدادهم آخذة في التقلص بينما عدد الأشخاص الأكثر ليبرالية آخذ في الارتفاع، ومع ذلك، يشير سميث إلى أن الأشخاص غير الملتزمين هم أيضًا أقل انخراطًا في الحياة المدنية من أولئك الذين يتعاطفون مع دين ما - فهم أقل عرضة للتصويت، لذا، فبينما يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين، فإن إيصالهم إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات قد يشكل تحديا.

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