أحمد عمر هاشم يكشف سبب تسمية غزوة بدر بـ«يوم الفرقان».. فيديو

تحدّث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، عن سبب تسمية غزوة بدر، بيوم الفرقان، وذلك في 17 رمضان ذكرى غزوة بدر الكبرى.



وأضاف عمر هاشم خلال برنامج يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، أن غزوة بدر سُمّيت بيوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرّق فيها بين الحق والباطل، ونصرة أهل الحق في هذا اليوم.



واسترسل: بالرغم من قلة عددهم وعتادهم، ليكون درسًا لكل أجيال المسلمين، كلما مروا بمحنة قريبة منها، أن يستلهموا منها وما فعله المسلمون في الغزوة الكبرى.



وشدّد على أن رسول الله كان يستشير الصحابة خلال الغزوة، فيقولوا لهم: "لو خضت بنا البحر لخضناه معك.. وما تخلف منّا أحد".



