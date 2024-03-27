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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من تليفونك .. استخرج برنت تأميني بأسرع الخطوات 2024

ارشيفي
ارشيفي

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج برنت تأميني أونلاين 2024، يعد من المستندات المهمة التي تطلبها الأماكن الحكومية وغيرها من المتقدمين للوظائف.

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ويوضح صدى البلد خطوات الاستعلام عن استخراج برنت تأميني عبر الهاتف 2024

 

1- زيارة الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- اختر أيقونة «الاستعلام عن الرقم التأميني» بالرقم القومي.

3- اضغط على بدء الخدمة.

4- ادخل البيانات المطلوبة والتي تتضمن الرقم القومي، والاسم الأول للأم.

5- إرسال الطلب، بعد ذلك ظهور بيانات البرنت التأميني.

 

أماكن استخراج البرنت التأميني 2024

 

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية استخراج برنت  تأميني من خلال التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع للمحافظة الخاصة بكل فرد، أو من مكاتب التأمينات التابعة لكل مواطن حسب المدينة المتواجد بها.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج البرنت التأميني

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن مجموعة الأوراق المطلوبة لـ استخراج البرنت التأميني للمستعلم والمتمثلة في شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، علمًا بأن يكون برنت التأمينات مستخرجًا بشكل إلكتروني، ومختومًا بختم المكتب وتوقيعه من خلال المدير، ليتمكن المستعلم من استخدامه في الإجراءات والهيئات الرسمية.

 

مواعيد استخراج البرنت التأميني 2024

ويمكن استخراج البرنت التأميني يوميًا، من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرا، عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية والمقررة من الدولة، حسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

 

استخراج برنت معاش2024

و يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج برنت معاش أون لاين إلكترونيا ، ويمكن للمواطن الذي أصبح على المعاش أن يستعلم عن معاش التأمينات الاجتماعية.

استخراج برنت معاش يتم بكل سهولة من خلال:

 موقع هيئة التأمينات .

إدخال الرقم التأميني.

للشخص الراغب في استخراج برنت معاش.

 

سعر برنت التأمين 2024

هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانا بدون أي رسوم.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.

 

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