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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أونلاين في العيد.. كيفية استخراج برنت تأميني 2023

برنت تاميني
برنت تاميني

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، كيفية استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2023، بطريقة بسيطة من خلال التسجيل على موقع الهيئة من علي الإنترنت، في دقائق معدودة بالدخول علي التأمينات الاجتماعية بالموقع.

 

كيفية استخراج برنت تأمينات 2023

  • بمعرفة مكتب التأمينات التابع له
  • الذهاب إلى مكتب التأمينات
  • تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها

يمكن استخراج برنت تامينات اونلاين، من خلال المكاتب التابعه للهيئة القومية للتامين الاجتماعي،و التي تحدد الموقف التاميني للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة.

 

استخراج برنت تأمينات 2023

 

سعر برنت التأمين 2023

هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانا بدون أي رسوم.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.

الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

وتشمل الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

  • شهادة الميلاد أصل
  • صورة للاطلاع عليها واستخدامها

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استخراج برنت تأمينات

 

أماكن استخراج برنت تأمينات2023


يمكن استخراج برنت تأمينات من أقرب مكتب تأمينات أو مكتب التأمينات الرئيسي في المحافظة، مع ضرورة توافر شهادة ميلاد وصورة منها.

مواعيد استخراج برنت تأمينات

تكون مواعيد استخراج برنت تأمينات  يوميًا، ما عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، وتكون ساعات العمل من الساعة 8  صباحًا وحتى 2 ظهرا.

استخراج برنت معاش

يبحث الكثير عن كيفية استخراج برنت معاش أون لاين إلكترونيا ، ويمكن للمواطن الذي أصبح على المعاش أن يستعلم عن معاش التأمينات الاجتماعية.

استخراج برنت معاش يتم بكل سهولة من خلال موقع هيئة للتأمينات وإدخال الرقم التأميني للشخص الراغب في استخراج برنت معاش.

استخراج برنت تأمينات الكتروني 2023

استخراج برنت تأمينات 2023

لاستخراج برنت تأمينات إلكتروني يجب اتباع الآتي:

  • عليك الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية
  •  اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى
  • الضغط على ​​بدء الخدمة
  • إدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل البيانات الرئيسية، وهي: الرقم القومى والاسم الأول للأم.
  • اضغط على زر إرسال الطلب.    
  • ستظهر بيانات الرقم التأمينى.

استخراج برنت تأمينات حديث 

  • يقوم الموظف المختص بعمل استعلام عن الرقم التأميني، ويستخرج بسهولة في نفس اليوم
  •  إذا لم يتواجد رقم تأميني ، يتم تسجيل رقم تأميني باسم الشخص.

 

 

استخراج برنت تأمينات 2023

 

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