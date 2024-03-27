بعد غد.. عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تحيي حفلا بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في إطار برنامج فعالياتها الرمضانية، حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وذلك في التاسعة والنصف مساء بعد غد، الجمعة، على المسرح المكشوف بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم الأربعاء- أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا: منها “رمضان جانا ،اللي بالي بالك ، الفن ،البخيل وأنا ،الدنيا ريشة ، حرمت أحبك، علي رمش عيونها، كراكشنجي، النصر ، 3 دقات ، مافيا، حارة السقايين ، سهر الليالي ، اغاني وموسيقي صعيدية ،فلامنكو الماريمبا”.

وأشارت الأوبرا إلى أن الفنانة سارة صفوت ستحل كضيفة شرف على الفرقة التى تضم العازفين محمد عصام - شريف صلاح ( بيانو ) ، مصطفي سعيد ( ساكسفون - كلارنيت) ، نهي سامي ( اوبوا ) ، امير ابراهيم ( ترومبون ، علي الحريري - وليد جبر ( ترومبيت ) ، عمر الصواف - أحمد عمري ( قانون ) ، وائل النجار - بيشوي شنودة ( اوكورديون ) ، هاني الصواف ( إيقاع ) ، ماجد الصواف ( كاجون - رق ) ، محمد عرفه( كونجا - إيقاع ) ، جمال علاء ( درامز ) ، أحمد أنور ( باص جيتار ) ، الريس كرم - حمدي العربي ( غناء وموسيقى صعيدي) .



ولفتت الأوبرا إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وكونت مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات ، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع ) لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.