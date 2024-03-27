هيئة الإغاثة التركية تعلن: سفينتان جديدتان لنقل المساعدات إلى غزة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، جاء من خلاله، أنه قدمت هيئة الإغاثة التركية سفينتين جديدتين، بهدف نقل المساعدات إلى غزة.



ومن المقرر تحميل سفينة الأناضول بمواد الإغاثة بينما ستحمل السفينة الأخرى موظفين في المجال الإنساني منهم أطباء