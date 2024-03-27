كل ساعة "هتقل" ثانية| التفاصيل الكاملة لتغير الأرض وازدياد سرعة دورانها: "الكبيسة السلبية"

يهدد دوران الأرض المتغير بالتلاعب بإحساسنا بالوقت والساعات والمجتمع المحوسب بطريقة غير مسبوقة، ولكن لثانية واحدة فقط، ولأول مرة في التاريخ، قد يضطر مراقبو الوقت في العالم إلى التفكير في حذف ثانية واحدة من ساعاتنا في غضون سنوات قليلة لأن الكوكب يدور بشكل أسرع قليلاً مما كان عليه من قبل.

ذكرت دراسة نشرت في مجلة نيتشر يوم الأربعاء أن الساعات قد تضطر إلى تخطي ثانية واحدة - تسمى "الثانية الكبيسة السلبية" - حوالي عام 2029، وبحسب وكالة الأنباء أسوشيتد برس الامريكية، يقول المؤلف الرئيسي للدراسة دنكان أغنيو، عالم الجيوفيزياء في معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "هذا وضع غير مسبوق وأمر كبير، إنه ليس تغييرًا كبيرًا في دوران الأرض سيؤدي إلى كارثة ما أو أي شيء آخر، ولكنه شيء ملحوظ، إنها إشارة أخرى إلى أننا في وقت غير عادي للغاية».

تلك تأثيرات ذوبان الجليد عند قطبي الأرض

ويوضح أغنيو، أن ذوبان الجليد عند قطبي الأرض يعوق انفجار سرعة الكوكب ومن المرجح أن يؤخر هذه الثانية العالمية من الحساب بحوالي ثلاث سنوات، فيما قال دينيس مكارثي، مدير الوقت المتقاعد للمرصد البحري الأمريكي والذي لم يكن جزءاً من الدراسة: "إننا نتجه نحو ثانية قفزة سلبية، وأن الأم أصبحت وقت فقط، إنها مسألة متى، إنه وضع معقد يتضمن الفيزياء وسياسات القوة العالمية وتغير المناخ والتكنولوجيا ونوعين من الوقت، حيث تستغرق الأرض حوالي 24 ساعة لتدور حول نفسها، ولكن الكلمة الأساسية هي "حول".

ويقول كلا من أغنيو وجودا ليفين، الفيزيائيان في قسم الوقت والتردد في المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، إن الأرض تتباطأ بشكل عام منذ آلاف السنين، مع اختلاف المعدل من وقت لآخر، إن التباطؤ يرجع في الغالب إلى تأثير المد والجزر الناجم عن سحب القمر، فلم يكن هذا مهمًا حتى تم اعتماد الساعات الذرية كمعيار زمني رسمي منذ أكثر من 55 عامًا، وتلك لم تتباطأ، وأدى ذلك إلى إنشاء نسختين من الزمن – الفلكي والذري – ولم يتطابقا، فانخفض التوقيت الفلكي عن التوقيت الذري بمقدار 2.5 مللي ثانية كل يوم، وهذا يعني أن الساعة الذرية ستقول إنه منتصف الليل وبالنسبة للأرض كانت الساعة منتصف الليل بعد جزء من الثانية.

ثانية كبيسة

وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية، فقد تمت إضافة تلك الكسور اليومية من الثواني إلى ثوانٍ كاملة كل بضع سنوات، وابتداءً من عام 1972، قرر مراقبو الوقت الدوليون إضافة "ثانية كبيسة" في يونيو أو ديسمبر للتوقيت الفلكي للحاق بالتوقيت الذري، والذي يسمى التوقيت العالمي المنسق أو UTC، وبدلاً من التحول إلى منتصف الليل عند الساعة 11:59 و59 ثانية، ستكون هناك ثانية أخرى عند الساعة 11:59 و60 ثانية. ستنتقل الثانية الكبيسة السلبية من 11:59 و58 ثانية مباشرة إلى منتصف الليل، متخطية 11:59:59.

وبين عامي 1972 و2016، تمت إضافة 27 ثانية كبيسة منفصلة مع تباطؤ الأرض. لكن معدل التباطؤ كان يتضاءل، ويقول ليفين: "في عام 2016 أو 2017 أو ربما 2018، تباطأ معدل التباطؤ إلى درجة أن الأرض كانت تتسارع بالفعل، فالأرض تتسارع لأن قلبها السائل الساخن - "كرة كبيرة من السائل المنصهر" - يعمل بطرق لا يمكن التنبؤ بها، مع اختلاف الدوامات والتدفقات.

وبحسب أغنيو، فإن النواة كانت تؤدي إلى تسارع منذ حوالي 50 عامًا، لكن الذوبان السريع للجليد في القطبين منذ عام 1990 حجب هذا التأثير، وقال إن ذوبان الجليد ينقل كتلة الأرض من القطبين إلى المركز المنتفخ، مما يبطئ الدوران كثيرًا مثلما يتباطأ متزلج الجليد عندما يمد ذراعيه إلى جانبيه، وبدون تأثير ذوبان الجليد، ستحتاج الأرض إلى تلك القفزة السلبية الثانية في عام 2026 بدلاً من 2029، حسب حسابات أجنيو.

أزمات كبيرة نتيجة تلك الفروق

لعقود من الزمن، ظل علماء الفلك يحتفظون بالتوقيت العالمي والفلكي جنبًا إلى جنب مع تلك الثواني الكبيسة الصغيرة المفيدة. لكن مشغلي أنظمة الكمبيوتر قالوا إن هذه الإضافات ليست سهلة بالنسبة لجميع التقنيات الدقيقة التي يعتمد عليها العالم الآن. وفي عام 2012، أساءت بعض أنظمة الكمبيوتر التعامل مع الثانية الكبيسة ، مما تسبب في حدوث مشكلات لـReddit وLinux وخطوط طيران كانتاس وغيرها، كما قال الخبراء.

لكن نظام الأقمار الصناعية الروسي يعتمد على التوقيت الفلكي، لذا فإن حذف الثواني الكبيسة قد يسبب لهم مشاكل، كما قال أغنيو ومكارثي، وأراد علماء الفلك وغيرهم الاحتفاظ بالنظام الذي من شأنه أن يضيف ثانية كبيسة كلما اقترب الفارق بين الوقت الذري والفلكي من ثانية واحدة، وفي عام 2022، قرر مراقبو الوقت في العالم أنه بدءًا من ثلاثينيات القرن الحالي، سيغيرون معايير إدخال أو حذف ثانية كبيسة، مما يجعل احتمال حدوثها أقل بكثير، وقال ليفين إن شركات التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون أسست من جانب واحد حلولها الخاصة لمشكلة الثانية الكبيسة من خلال إضافة أجزاء من الثانية تدريجيًا على مدار يوم كامل.