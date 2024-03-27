أستاذ الفقه بالأزهر يكشف أهم أسباب نصرة المسلمين يوم بدر

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن يوم بدر هو أول انتصار للمسلمين، وكان فى شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن من أهم أسباب نصر يوم بدر، هو قوة إيمان الصحابة وحسن توكلهم على الله، والتفافهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، فى هذا اليوم العصيب.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف : "النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان قائد المعركة، والصحابة التزموا بأوامره، وحمس الصحابة قبل المعركة، لأنهم كانوا خارجين من المدينة وليس فى حساباتهم الحرب، وبالحسابات البشرية كانوا سيغلبون".

وتابع: "سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، قال: من يقاتل وكله إيمان؛ سيكون مكانه الجنة".