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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان.. احرص على الأذكار

دعاء الفجر
دعاء الفجر

 دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان، يستحب للمسلم في فجر الجمعة في شهر رمضان أو غيره من الشهور أن يحرص على قراءة الأذكار الشرعية التي تقال في فجر الجمعة، ومنها سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته ، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اللهم اجعل صلاتي على محمد وآل محمد صلوات تملأ السماوات وتمحى الذنوب، اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

ويعد في دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان، أحد الأدعية المهمة والمشروعة في الإسلام، ويُنصح بترديده في صلاتي الفجر والجمعة وغيرهما من الصلوات.

ويستحب لكل مسلم أن يحرص على ترديدها بإخلاص واجتهاد، لما يحمله من فضل وثواب عظيم.

ويقول المسلم في دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

دعاء القنوت في صلاة الفجر.. للتذلل والخشوع بين يدي الله


-لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

-اللهم صل على محمد وآله، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقدرتك التي قهرت كل شيء، وبعزتك التي غلبت كل شيء، وبتوحيدك الذي أحاط به كل شيء، أن تصلي على محمد وآل محمد وترزقني في هذا اليوم رزقا حلالا طيبا مباركا، وأن تكشف عني كل هم وغم وتفرج كربي وتفرح قلبي وتنير بصيرتي وتثبتني على الصراط المستقيم، وتغفر لي ذنوبي وتتجاوز عن سيئاتي، وتحميني من كل مكروه وسوء، وتعطف علي برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم آمين.

دعاء فجر الجمعة

دعاء فجر الجمعة يحتوي دعاء فجر الجمعة على أسماء الله الحسنى والصفات العليا، وهو يعبر عن تواضع العبد وانكساره لله تعالى، ويُظهر حاجته إليه، ورغبته في الرجوع إليه والتمسك بعفوه ورحمته،  ويُعد دعاء الفجر من أفضل الأدعية التي ينصح بترديدها، حيث أنه يُمسك الشيطان ويبعده عن المسلم، ويُمنحه الأمان والسلامة والراحة النفسية، كما يُفرج عنه الهموم والأحزان، ويُنير له الطريق ويهديه إلى الخير.

فضل دعاء فجر الجمعة فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين"، وقال صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات في صلاة الفجر، بنى الله له قصراً في الجنة". وهذا يدل على فضل الأدعية في هذه الساعة المباركة، وكذلك يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بترديد آذان الفجر.

-اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ماعلمت وملء ما علمت.

- اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.‏  

اللهم إنا عبيدك الضعفاء المساكين اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد امتحان نسألك بأسمائك الحسنى  وصفاتك العليا أن تصرف عنا السوء والفحشاء بما شئت وكيف شئت  برحمتك يا ارحم الراحمين.

سبحانك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله أن تتجاوز عنا وتسلمنا لرمضان  ونحن فى احسن حال يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة الثالثة من رمضان
-إلهي قد أطعناك في أكبر الطاعات: الإيمان بك، والافتقار إليك، وتركنا أكبر السيئات: الشرك بك، والافتراء عليك، فاغفر لنا ما بينهما ولا تخُجلنا بين يديك.
إلهى وسيدى ومنتهى أملى حاشاك أن تحرق وجهاً بالنار كان لك ساجداً ،ولساناً كان لك ذاكراً، وقلباً كان بك عارفاً. إلهي ... أذنبت في بعض الأوقات وآمنت بك في كل الأوقات فكيف يغلب بعض عمري مذنبا كل عمري مؤمنا ؟!إلهي ... لو أردت إهانتي لما هديتني ولو أردت فضيحتي لم تسترني فمتعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.اللهم أحرسنى وأهلي ومالي وأولادي وأصحابي وأحبابي , من حضرني منهم ومن غاب عن بالي , من شيطان الجن وشيطان الإنس , ومن شر عيون حاسدة , وقلوب حاقده , ونفوس نافرة , ووجوه عابسة , بالله الذى له ملك السموات والأرض , ألا إلى الله تصير الأمور وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد .
يا علام الغيوب , ما اسرع أسمائك في تفريج الكروب , يا الله يا الله يا الله , أنت لها ولكل هم وغم وضيق وشدة , أقول مستغيثاً في أمورى كلها , يا لطيف , يا لطيف , يا لطيف , يا لطيف يا حفي ويا صاحب الوعد الوفي , بك أستعين وأكتفي , اللهم أدم بفضلك نعمتك علينا ,والطف بنا فيما قدرته علينا بفضلك وكرمك يا الله.  

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
- اللهم بارك لنا في جمعتنا وأعدها علينا وأنعم علينا فيها.
- اللهم اجعلها جمعة رحمة ومغفرة وعتق من النار.
- اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترحمنا وتغفر لنا وتتوب علينا.
- اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا من عتقائك في هذا اليوم المبارك.
- اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
- اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
- اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا رزقاً حلالاً طيباً وتعفوا عنا وتغفر لنا.
- اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب انصر المسلمين في كل مكان.
- اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارحمنا واغفر لنا واهدنا سبل الرشاد.
- اللهم اهدنا وثبتنا وجعلنا من عبادك الصالحين.
- اللهم يا رب الأرض والسماء ومن فيهما، يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا جبار اغفر لنا وتب علينا.
- اللهم يا معين المستضعفين والمظلومين انصر المسلمين

دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان دعاء فجر الجمعة دعاء يوم الجمعة الثالثة من رمضان

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