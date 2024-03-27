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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيف المشويات أبو ردينة يكشف تفاصيل توزيع الوجبات في حفل إفطار المطرية

حفل إفطار المطرية
حفل إفطار المطرية

قال شيف المشويات أبو ردينة مسؤول عن شوي الشيش بـحفل إفطار المطرية، إن الحفل قدم كميات كبيرة من الشيش، مؤكدًا: "نقدمها لوجه الله عز وجل آملين في الحصول على الثواب، وقبل يوم الحفل قمنا بتتبيل طن و100 كيلو شيش".

وأضاف "أبو ردينة"، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "في الحفل، لدينا 4 نقاط مسؤولة عن التوزيع، كل نقطة مسؤولة عن شارع وفيها عدد الترابيزات والكراسي وعلى هذا الأساس يجرى تسليم الوجبات".

وتابع: "الحفل يقام في 15 رمضان، وبداية من 16 رمضان، أي اليوم التالي لحفل الإفطار فإننا نفكر في الذي سنقدمه للناس بالشهر المقبل، حيث نرصد ما وقعنا فيه من أخطاء حتى نتجنبها في الشهر المقبل، وكل الأهالي يساعدوننا، البيوت هي من تطبخ المحاشي، ومحال المشويات تساعدنا".

حفل إفطار المطرية إفطار المطرية آية عبد الرحمن تسليم الوجبات حفل الإفطار

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