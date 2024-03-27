عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيف بحفل إفطار المطرية: قدّمنا 10 آلاف وجبة هذا العام|فيديو

حفل إفطار المطرية
حفل إفطار المطرية

قال الشيف أحمد أكرم شيف بـحفل إفطار المطرية، إنّ الحفل بدأ في عام 2013 وكان عبارة عن عزومة بين بعض شباب المطرية قرروا أن يفطروا يومًا مع بعضهم.

وأضاف "أكرم"، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "نزلوا وجمعوا بعض وكل واحد جاب أكل من عنده، وفي السنة التالية زاد العدد من 5 أو 6 أفراد إلى 30 أو 40 فردًا، حيث نزل كل الأكل من البيوت وكنا نغرف في الشارع ونقدم الوجبات للناس".

وتابع: «في السنة الثالثة، زاد حجم الحفل، وبدأنا العمل في الشارع إلى جانب البيوت، وأكل في الحفل 300 أو 400 فرد، لكن في هذا العام قدّمنا 10 آلاف وجبة، بدأنا بـ2 ترابيزة، وأصبح نقدم في هذا العام 550 كجم أرز بسمتي و1100 كجم شيش طاووك لتغطية 10 آلاف وجبة، هذه السنة العاشرة، مع العلم أننا لم لم نعمل في سنتين فقط بسبب جائحة كورونا».

الشيف أحمد أكرم حفل إفطار المطرية المطرية شيش طاووك جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لشركة بترول بالقطامية وإصابة 3 عمال| فيديو

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

ترشيحاتنا

قيادي في حماس: رد الاحتلال على مقترح قدمناه بالمفاوضات كان «سلبيًا»

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

منها دولة عربية.. 7 مدن خالية من السيارات.. صور

شيف بحفل إفطار المطرية: قدّمنا 10 آلاف وجبة هذا العام|فيديو

18 أبريل.. محاكمة الشحات لاتهامه بالتعدي على لاعب بيراميدز

النزول إلى الأسواق.. خطوة حكومية لضمان خفض أسعار السلع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل عبر إنستجرام |شاهد

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ