شريف حلمي: تكريمي في المهرجانات يشعرني بأن العُمر ماراحش هدر

قال الفنان شريف حلمي، إن تكريمه في المهرجانات الفنية يشعره بقيمته ويذكره بمقولة: العُمر ماراحش هدر لأن الفنان أحد أمرين يا الناس تشعر بقيمته أو يكون أراجوز".

تابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "أنا بتقي الله في اختيار أعمالي اللي هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم لذلك تجدي مُقل في أعمالي الفنية، وهناك من يطلق ضدي الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركتي في أعمال ولكن لدي من الرضا والقناعة ما يجعلني أصمت ولكن لو اتكلمت ناس كتير هتقعد في الحجور".

جربة للسينما

أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بتكريمه في مهرجان جربة للسينما العربية فى تونس، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم حدث في 2 طلعت حرب من إخراج مجدي أحمد علي، معقبا الحمد لله ربنا كرمني و لجنة التحكيم استمتعوا بأدائي".