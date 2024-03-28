تقع بعض الفتيات والسيدات فى الإرتباط برجل حساس وعاطفي، وتكون هي شخصية أكثر عملية لا تملك الكثير من الوقت والصبر للتعامل مع الرجل الحساس العاطفي، ولكن إذا كنت من ضمن هؤلاء وتودين الإرتباط برجل حساس وعاطفي عليك أن تلقي نظرة سريعة على هذه النصائح والتى تشمل ما يلي:

نصائح للتعامل مع الشريك الحساس والعاطفي

كشف موقع إكسبريس، عن بعض النصائح للتعامل مع الشريك الحساس والعاطفي:

الاستماع الفعّال: قم بالاستماع الجيد والتركيز على مشاعر ومخاوف شريكك الحساس، اعطِه وقتًا ومساحة للتعبير عن مشاعره ولا تقاطعه. حاول أن تكون حنونًا ومتفهمًا وتظهر له أنك تهتم بما يشعر به.

التعبير عن المشاعر بصدق: قد يكون الشريك الحساس متأثرًا بسهولة بالأحداث والكلمات، حاول أن تعبر عن مشاعرك بصدق وبطريقة محترمة ومشجعة، اجعله يشعر بأنه آمن في التعبير عن مشاعره أيضًا.

الحذر في التعامل مع النقد: يمكن أن يكون الشريك الحساس حساسًا للنقد، عندما تحتاج إلى إبداء انتقاد أو رأي بناء، حاول أن تكون لطيفًا وتركز على الجانب الإيجابي أيضًا، قدم الدعم والتشجيع في نفس الوقت واقترح حلولًا بناءة.

تقديم الدعم العاطفي: يحتاج الشريك الحساس إلى الدعم العاطفي للتعامل مع مشاعره وتحدياته اليومية. كن متواجدًا له وقدّم له الدعم العاطفي المطلوب، قد تكون الكلمات المشجعة والعناق والاستماع الفعّال أدوات فعالة لتقديم الدعم.

الحفاظ على الروتين والاستقرار: قد يفضل الشريك الحساس الاستقرار والروتين في العلاقة، حاول إنشاء بيئة مستقرة ومتوازنة وتجنب التقلبات الكبيرة في العاطفة أو الروتين اليومي.

الاهتمام بالحساسيات الخاصة به: قد يكون للشريك الحساس بعض الحساسيات الخاصة، مثل الأصوات الصاخبة أو البيئة المزدحمة، حاول أن تأخذ في الاعتبار هذه الحساسيات وتجنب الأماكن أو الأوقات التي قد تزعجه فيها.