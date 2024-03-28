إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد موعد عودة نجم الاهلي محمد الشناوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد: شهر ٤ هيكون محمد الشناوي في التدريبات الجماعية .

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.