السمك الفيليه، يعتبر من اللحوم البيضة في الأسماك أى كان نوعه من قشر بياض أو بلطي، فهو أفضل الأنواع التي نتناولها طاجن.



إليك وصفة لتحضير طاجن السمك الفيليه بالفريك،للشيف الشربيني.

المكونات لطريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك

500 جرام من سمك الفيليه المقطع إلى قطع صغيرة

1 كوب من الفريك المطحون

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فصوص من الثوم، مهروسة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الذوق

3 أكواب من المرق (الخضار أو الدجاج)

عصير ليمونة واحدة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك

قم بغسل الفريك جيدًا ثم نقعه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، صفي الفريك واحتفظ بجانبك.

في قدر كبير على نار متوسطة، قم بتسخين زيت الزيتون. ثم أضف البصل المفروم والثوم وقلبهم حتى يصبحوا طريين وشفافين.

أضف قطع السمك إلى القدر وقلبها لمدة دقيقتين حتى تتغير لونها قليلاً.

أضف الفريك المطحون، الكركم، الكمون، الفلفل الأسود والملح، قلب المكونات جيداً لمدة دقيقة.

أضف المرق إلى القدر وقم بتغطيته، اترك الطاجن يغلي ثم قلب النار إلى مستوى منخفض واتركه لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى ينضج الفريك والسمك تمامًا.

قبل تقديمه، أضف عصير الليمون وقلب الطاجن بلطف.

قدم طاجن السمك الفيليه بالفريك ساخنًا وزينه بالبقدونس المفروم.

يمكنك تقديم طاجن السمك الفيليه بالفريك مع السلطة الجانبية المفضلة لديك أو خبز محمص.