رغم رغبة حسام حسن.. شوبير يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد من المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك من الانضمام إلى منتخب مصر.

وقال خلال برنامجه: “حسام حسن عنده قناعة كبيرة بعبد الله السعيد ومركزه، ولكنه لم يظهر شيء بعد مع نادي الزمالك”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير سر استبعاد حسام حسن للاعبي الزمالك من منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شوبير : مفيش حد في نادي الزمالك كان يستحق في هذه الفترة الانضمام للمنتخب، الزملكاوية نفسهم غير راضين عن أداء و نتائج و عروض نادي الزمالك، و أكيد حسام حسن له وجهة نظر .

على الجانب الآخر تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعقب مباراة مصر و كرواتيا قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".