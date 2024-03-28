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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الحبوب: توقعات بخفض سعر القمح المستورد 1000 جنيه للطن الشهر القادم

صدى البلد

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان الفترة المقبله ستشهد انخفاض فى اسعار الدقيق السياحى بنسبة 10٪ ، نطرا الانخفاض أسعار الدولار، الامر ااذى يؤدى الى القدرة على توفير العمله للاستيراد القمح من الخارج 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”  أن أسعار الدقيق السياحي تتراوح ما بين 17 و17.5 ألف جنيه. 


وتوقع "السلاموني" أن تنخفض أسعار القمح المستورد خلال الشهر المقبل بنحو 1000 جنيه فى الطن ليسجل نحو 12 ألف جنيه بدلا من 13 ألف جنيه للطن حاليًا. 


وعن حجم الطاقات الإنتاجية، أوضح أنه بالنسبة لإنتاج الدقيق السياحي فهو يعادل ما بين 500 و 600 ألف طن شهريا لمصانع المكرونة والخبز السياحي والمعجنات، بينما في الدقيق البلدي فهو يعادل ما بين 24 و25 ألف طن يومي لتوريدها لمخابز الخبز المدعم والذي يتجاوز عددهم نحو 30 ألف مخبز بينما يوجد نحو 5000 مخبز آخر متوقف بسبب المخالفات مع الأحياء وغيرها من الأسباب ، بينما يصل إنتاج المكرونة لنحو 1.5 مليون طن سنويا.

 

وأكد "السلاموني" المبادرة التي تم إطلاقها أول أمس لخفض أسعار السلع بنسب من 10 - 15% خلال الأيام المقبلة، تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج وهي أسعار مناسبة للمواطن ، حيث تأتي تلك المبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعمل على زيادة المعروض من السلع في السوق.

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