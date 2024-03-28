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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على غرار "المطرية"|شاهد مائدة إفطار السيدة نفسية تسع لـ 3 آلاف صائم

صدى البلد

شهدت  منطقة السيدة نفيسة، أمس 17  رمضان، مائدة إفطار ممتدة احتفالًا بشهر رمضان الكريم، وتتسع لنحو 3 آلاف صائم يفطرون معًا على غرار فطار المطرية الشهير.  

 

وأقيمت مائدة الإفطار من بداية ميدان السيدة نفسية وبامتداد شارع الأشراف حتى نهايته في منطقة السيدة نفيسة.

وبأجواء من البهجة والمشاركة والسعادة يظهر أهالي السيدة نفيسة في صورة اعتدنا على رؤيتها في شوارعنا المصرية والتي تعبر عن مدى الكرم والمحبة الذي يمتاز به الشعب المصري.

 

روح من التعاون بين الشباب والأطفال وكبار السن رصدتها "كاميرا صدي البلد"وانهالت تعليقات المتابعين محتفين بالجدعنة والطيبة والخير الذي لا ينقطع من مصر.


يأتي إفطار السيدة نفسية بعد حالة الدفء والمودة التي أثارها إفطار المطرية يوم الاثنين الماضي، الموافق 15 رمضان، والذي شارك فيه ما يقرب من 10 آلاف صائم ينالون إفطارهم على موائد رحمان المطرية للسنة العاشرة على التوالي.

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