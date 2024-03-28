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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكين: استفزازات الفلبين السبب في التوترات بـ بحر الصين الجنوبي

صدى البلد

أكدت بكين، أن استفزازات الفلبين هي السبب وراء التوترات في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وفي سياق آخر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين،، إنها تخطط خلال زيارتها القادمة إلى الصين، للضغط على المسئولين هناك بشأن زيادة قدرتها الصناعية التي تشوّه الاقتصاد العالمي.

 

وأوضحت يلين خلال التصريحات التي من المقرر أن تدلي بها اليوم خلال زيارة ولاية جورجيا، أن "الطاقة الفائضة لدى الصين تشوّه الأسعار العالمية وأنماط الإنتاج وتضر الشركات والعمال الأمريكيين، وكذلك الشركات والعمال في جميع أنحاء العالم". 

 

أضافت: "أشرنا إلى الطاقة الفائضة في المناقشات السابقة مع الصين، وأخطط لجعلها قضية رئيسية في المناقشات خلال رحلتي القادمة إلى هناك".

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