الضغط عليها.. وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف خطتها خلال زيارتها المقبلة إلى الصين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين، اليوم الأربعاء، إنها تخطط خلال زيارتها القادمة إلى الصين، للضغط على المسئولين هناك بشأن زيادة قدرتها الصناعية التي تشوّه الاقتصاد العالمي.

وأوضحت يلين خلال التصريحات التي من المقرر أن تدلي بها اليوم خلال زيارة ولاية جورجيا، أن "الطاقة الفائضة لدى الصين تشوّه الأسعار العالمية وأنماط الإنتاج وتضر الشركات والعمال الأمريكيين، وكذلك الشركات والعمال في جميع أنحاء العالم".

أضافت: "أشرنا إلى الطاقة الفائضة في المناقشات السابقة مع الصين، وأخطط لجعلها قضية رئيسية في المناقشات خلال رحلتي القادمة إلى هناك".

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن إرث السياسة الصناعية في الصين "أدى إلى فرط الاستثمار بشكل كبير" في منتجات بما في ذلك الصلب والألومنيوم، وهو ما ساعد الإنتاج وتشغيل العمالة هناك "لكنه أجبر الصناعة في بقية العالم على الانكماش".

وأضافت: "الآن، نرى بناء قدرات فائضة في الصناعات الجديدة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون".

ومن المتوقع أن تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين في رحلة ثانية منذ أن عاودت واشنطن وبكين الانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى.