وزيرة الخزانة الأمريكية تعتزم السفر إلى الصين.. أبريل 2024

أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي، بأن وزيرة الخزانة الأمريكية يلين جانيت، ستسافر إلى الصين، في أبريل 2024.

وكشف اثنان من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين المطلعين على خطة الرحلة، عن الأمر.

وستكون رحلة يلين في الأسابيع المقبلة بمثابة متابعة لاجتماعاتها في بكين في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن تشكيل مجموعات عمل اقتصادية ومالية جديدة مصممة لإجراء "مناقشات صريحة وموضوعية" حول القضايا المثيرة للجدل.

وتعكس خطة سفر يلين، جهود الإدارة الأمريكية للحفاظ على الاستقرار الذي لا يزال هشا في العلاقات الثنائية التي تضررت خلال العام الماضي بسبب عدة قضايا، من بينها حادثة منطاد التجسس الصيني، وتصاعد التوترات بشأن مضيق تايوان، وموقف بكين المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

وحاولت الإدارة الأمريكية تهدئة هذا التوتر في الأشهر الـ9 الماضية، من خلال سلسلة من الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو، ووزيرة التجارة جينا ريموندو في أغسطس.

وتهدف هذه الاتصالات الشخصية رفيعة المستوى، إلى الحفاظ على استقرار العلاقات، في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سيخيم فيها خطاب التهديد الصيني بشكل كبير في خطاب السياسة الخارجية.