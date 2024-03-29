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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

صدى البلد

تبحث ربات المنزل عن اكلات سهلة وبسيطة لتقديمها علي الفطار ولذلك نقدم لكي اليوم مقادير عجينة البيتزا الهشة

المقادير 

3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة جافة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 رشة محسن خبز
1 كوب زبادي
¼ كوب زيت
½ كوب لبن


طريقة عجينة البيتزا الهشة
ضعي في العجّانة: كوبين ونصف من الدقيق، الخميرة، السكر، الملح، البيكنج باودر، محسن الخبز.
أضيفي الزبادي، الزيت، اللبن.
شغّلي العجّانة الكهربائية على جميع المكوّنات حتى تحصلي على عجينة متماسكة ناعمة.
غطي العجينة واتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
افردي العجينة على سطح مستو نظيف مرشوش عليه الجزء المتبقي من الدقيق.
ضعي العجينة المفرودة في الصينية واتركيها ترتاح مرة أخرى ربع ساعة.
ضعي حشوتك المفضلة وادخلي البيتزا الفرن حتى تنضج.

عجينة البيتزا عجينة مقادير عجينة البيتزا كوب زبادي العجينة البيكنج باودر

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