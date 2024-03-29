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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادي جدا.. طريقة عمل البسكويت بدون زبدة وبيض

صدى البلد

تستعد الكثير من السيدات لعمل كحك العيد والبسكويت، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل بسكويت اقتصادي بدون بيض أو زبدة.
المكونات:
3 كوب دقيق
كوب زيت
نصف كوب سكر بودرة
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة قرفة
 

للتزيين:
ملعقة سكر بودرة
ملعقة صغيرة قرفة
 

طريقة تحضير :
في وعاء عميق، ضعي الزيت والسكر والفانيليا والقرفة والدقيق، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.
اعجني المكونات باليد أو بالعجان الكهربائي لمدة 5 دقائق حتى تتكون عجينة طرية وناعمة ولا تلتصق باليد.
اختبري العجينة بعمل كرة صغيرة، إذا تشققت أضيفي ملعقة كبيرة زيتا واعجني مرة أخرى، وإذا لم تتشقق وكانت سهلة التشكيل اتركيها لترتاح 5 دقائق.
شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة، واضغطي عليها لتصبح بسمك نصف سنتيمتر.
قومي بعمل خطوط خفيفة على البسكويت بطرف سكينة لتعطي شكلا مميزا.
يمكن إستخدام اي طابع للبسكويت أو قواطع مميزة الشكل حسب الرغبة.
ضعي البسكويت في صينية مدهونة زيت أو بها ورق خبز. 
ضعي البسكويت في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة.
اتركي بسكويت القرفة ليبرد، ثم زينيه بالسكر البودرة المخلوط مع القرفة، وقدميه بالهناء والشفاء

طريقة عمل بسكويت طريقة عمل البسكويت كوب دقيق طريقة عمل سكر بودر بسكويت القرفة بسكويت

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اقتصادي جدا.. طريقة عمل البسكويت بدون زبدة وبيض

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