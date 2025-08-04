الوطنية للانتخابات: لا شكاوى مؤثرة على سير انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية الانتخابية، إنّه جرى متابعة الوضع بخصوص سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، ورصد بعض الأمور مثل تأخر فتح 3 لجان في محافظة الشرقية لمدة نصف ساعة، ووفاة 3 أشخاص، منهم 2 بالشرقية، والثالثة في الفيوم، كما رُصِدَ إصابة 2 في أسوان، وسرس الليان بالمنوفية.

وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نقدم خالص التعازي لأسر المتوفين، والهيئة أصدرت بيانا قدمت فيه التعازي لهم، وتمنت السلامة للمصابين، ولم نتلق شكاوى تؤثر على الانتخابات.

وأكد: "لم نرصد شكاوى مثل تأثير الكثافة على تصويت بعض المواطنين، فقد أطلقنا تطبيقا يُظهر كثافة الحضور في اللجان، ولا توجد شكاوى وردت لغرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات تؤثر على سير العملية الانتخابية".