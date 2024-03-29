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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29 مارس 2024

صدى البلد

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-3-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.10 للشراء، 47.20 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.15 جنيها للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
47.23 جنيها للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

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