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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور

صدى البلد

تفقد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، وعدد من مديرى الإدارات التنفيذية بالجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ15 والحي 16 بالمدينة.

 وأوضح المهندس أحمد إسماعيل، أن الوحدات نموذج 3 غرف وصالة، بمساحة 90 متراً، مؤكداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمواقع العمارات، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وذلك فى إطار خُطة الدولة لتوفير المسكن الملائم، وضرورة الانتهاء من جميع المشروعات القومية فى الأوقات المحددة لها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ ٦٣٨ عمارة سكنية بإجمالى ١٥٣١٢ وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية بالحيين.

وتابع المهندس أحمد إسماعيل، في جولته مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بموقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، موجهاً بضرورة دفع العمل بالمشروعات.

ثم انتقل رئيس جهاز العبور الجديدة، ومرافقوه، لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي المدمجة " كومبكت " سعة ١٠٠٠م٣/يوم بالحى الـ١٤ بالمدينة، مؤكداً ضرورة المتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وفى نهاية الجولة، وجه رئيس الجهاز بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة، وتوريد الخامات المتبقية، وتكثيف العمالة والمعدات لإنهاء الوحدات في الموعد المقرر لها، وتسليمها لمستحقيها ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات لمختلف شرائح الدخل.

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