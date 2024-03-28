مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء عدد من المراكز والوحدات.. تفاصيل

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور حسين المغربى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ومديري البرامج بجامعة بنها الأهلية، و سامية عبدالحميد، القائم بعمل أمين عام الجامعة.



واستهل الدكتور جمال سوسه الجلسة بتقديم أسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات، بمناسبة عيد الأم وعيد الأسرة المصرية، مؤكدا على دور الأم العظيم والأساسي في المجتمع، حيث تساهم في استقراره وارتقاء المعاني، كما تعمل على تشكيل وجدان وشخصية أبنائها.



وأعلن الدكتور جمال سوسه على موافقة مجلس الجامعة على إنشاء عدد من الوحدات والمراكز وهى إنشاء وحدة لإدارة الازمات والكوارث ، وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية ، وحدة لدعم الاجتماعى والنفسى ، وأيضا الموافقة على إنشاء مركز للاستشارات الهندسية والبيئية ، مركز لرعاية الموهوبين والنوابغ.



وأكد الدكتور جمال سوسه أن إنشاء هذه الوحدات والمراكز يأتى فى السعى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، والتى تأتى ضمن رؤية مصر وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، بالتعاون مع كافة الهيئات المختلفة.



من ناحية أخرى ناقش المجلس الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكافة كليات الجامعة، حيث أكد الدكتور جمال سوسة على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها متمنياً لهم النجاح والتوفيق.