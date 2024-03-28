الضرائب: استمرار العمل بكل المناطق والمأموريات التابعة يومي الجمعة والسبت

صرحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير علي الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن سنة 2023 للأشخاص الطبيعيين في نهاية مارس 2023، فلقد تقرر استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة الرابعة مساءً من كل يوم عمل، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 حتى يوم الأحد الموافق الموافق 31 مارس 2024 .

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافق 29 مارس 2024 ، و30 مارس2024 أيام عمل، وذلك لاستقبال الممولين؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى 2023 .

وطالبت رشا عبدالعال كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح، داعية جميع الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون .