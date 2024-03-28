محافظ كفرالشيخ: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية المكبرة على مدار الأسبوع، وتكثيف الرقابة على الأسعار والتأكد من التزام التجار بالقوانين والاشتراطات الصحية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك في تلقى شكاوى المواطنين والتحقيق فيها .



وأضاف المحافظ أن الحملة التموينية على مخابر بمركز سيدى سالم، لمراقبة الأسعار ومنع استغلال المواطنين وضبط المخالفات التموينية أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية ما بين محاضر نقص وزن في بعض السلع الغذائية، ومحاضر مواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وأكد نور الدين أن المحافظة ستواصل جهودها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية عبر الخط الساخن 114.