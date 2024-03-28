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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد حلمي يداعب متابعيه عبر إنستجرام حول فوائد السفر من داخل الطائرة

صدى البلد

نشر الفنان الكبير أحمد حلمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له داخل الطيارة يداعب فيها جمهوره قائلاً: هو النوم في الطياره يعتبر من فوائد السفر السبعة؟

يذكر أن حلمى بدأ جلسات عمل مبدئية مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض فى عيد الأضحى كموعد مبدئي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى، كما سيتم الاعلان عن بطلة الفيلم خلال القترة المقبلة.

من جانب آخر، تحدثت الفنانة منى زكي عن حبها لـ أحمد حلمي خلال حلولها ضيفة على بودكاستBigTime.

قالت:" انا وأحمد حلمي بنبوس بعض يوميا، والعلاقات الزوجية بعد ٢٠ سنة رائعة وأحمد أحسن راجل في حياتي بعد والدي.

وتحدثت الفنانة منى زكي عن الإنجاب في عمر الـ ٤٠ خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime.

وقالت:" الإنجاب بعد الـ ٤٠ أمر صعب للغاية ولكن يكون لدينا حنية كبيرة، وابني سليم دكتور في نفسه والثاني بلطجي وبيخوف البيت كله".

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