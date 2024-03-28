نتائج مبشرة تكشف عنها هيئة الإحصاء السعودية بشأن اقتصاد المملكة

أفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية بان قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023 الماضي بلغت 13 مليار ريال وذلك بارتفاع تجاوز 16% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

ووفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع من 2023

فقد أظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية بلغت 19 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 16.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي.

وأشارت نتائج النشرة الي ان قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد السعودية بلغت نحو 6 مليارات ريال، وذلك بارتفاع قدره 17.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال