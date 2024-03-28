كولر يعقد محاضرة فيديو للاعبي الأهلي بعد الفطار استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني

يعقد مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر محاضرة فيديو للاعبين عقب الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مساء اليوم الخميس الموافق 20 مارس.

ويحاضر كولر اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

الجدير بالذكر أن مارسيل كولر قال: "سيمبا منافس قوي، لدينا ثقة في عناصر الفريق ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد، نخوض مباراة في ظروف طقس صعبة، وهناك غيابات مؤثرة ".