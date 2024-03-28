عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القيادة السياسية أرست لنهضة شاملة داخليًا وخارجيًا طوال 10 سنوات

الصافي عبد العال،
الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت نهضة شاملة داخليا وخارجيا لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، قائلا: مصر خاضت معركة شاملة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه استطاعت استعادة ريادتها العربية والدولية وهو ما يحسب للسيسي.

 

ولفت "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، حرصت على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي، وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون، بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

 

وتابع عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي عززت فيه مصر توجهاتها الإفريقية وعلاقاتها المتينة بكل دول القارة فإنها اتجهت بنفس الوقت نحو عمقها العربي وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى الاستراتيجي وهو ما يحسب للسيسي.

 

وأضاف نائب الإسكندرية، أن تحركات مصر الخارجية الناجحة لم تدفعها لإهمال التحركات الداخلية القوية، بل العكس فقد شقت طريقا حقيقيا وجادا نحو الجمهورية الجديدة بمشاريع في كافة المجالات سواء كانت عمرانية وتنموية مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها أو مشاريع زراعية ضخمة مثل مستقبل مصر الزراعي وإضافة آلاف الأفدنة للرقعة الزراعية.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مصر تغيرت كثيرا طوال السنوات الماضية وبرز استقرارها وازدهارها للعالم أجمع تحت حكم رشيد وقوي يقوده الرئيس السيسي.

الصافي عبد العال السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

ترشيحاتنا

منظومة رد الأعباء التصديرية.. 1100 شركة تقدم أوراقها للاستفادة من البرنامج

السنة الأولى لخلاص إسرائيل.. هذا ما وجده العلماء في صحراء "يهودا"

مفصول من الشغل.. التحريات تكشف لغز سقوط شاب من الرابع في الجيزة|تفاصيل

كولر يتفقد ملعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

مركز الفلك الدولي يكشف موعد أول أيام عيد الفطر

حدث في 18 رمضان.. وفاة سيف الله المسلول واندلاع العنف بين المسلمين والهندوس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ