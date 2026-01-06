قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العمل تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لـ "برايل" وتؤكد دعمها لتمكين ذوي الإعاقة البصرية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شاركت وزارة العمل في الاحتفالية التي نظمتها الجمعية المصرية للمكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل (ذكرى ميلاد لويس برايل)، والتي أقيمت تحت شعار "النقط البارزة"، بحضور نخبة من المتخصصين والباحثين والمهتمين بشؤون ذوي الإعاقة البصرية.
تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات السيد وزير العمل، محمد جبران، بضرورة تفعيل دور الوزارة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتمكين "قادرون باختلاف".
وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، في كلمتها خلال الفعالية: "إن مشاركة الوزارة اليوم تعكس التزامنا الكامل بدعم حقوق ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدة أن طريقة برايل ليست مجرد وسيلة للقراءة، بل هي جسر للمعرفة وأداة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والمهني للمكفوفين".
وأوضحت "أحمد" أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات التفتيش لضمان التزام المنشآت بنسبة الـ 5% لتعيين ذوي الإعاقة و توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع قدرات المكفوفين وتدعم مهاراتهم الإبداعية، والتكامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تدعم طريقة برايل لتسهيل دمجهم في الوظائف الإدارية والتقنية.

وشددت الفعالية على أن الحفاظ على طريقة برايل من الاندثار هو مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأكد الحضور على ضرورة دمج لغة برايل في المجالات التعليمية والثقافية والإعلامية، وعدم تهميشها أمام التقدم التكنولوجي، بل الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطويرها.
اختتمت الاحتفالية بالتأكيد على أن الإعاقة لا تمنع الإبداع، وأن "صوت الإرادة" هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.

