دخلوا المركز للعلاج من الإدمان وبداية حياة جديدة.. رجعوا جثـ.ث |تفاصيل حريق مصحة بنها

الإدمان ، الطريق الأول للهلاك وانتهاك صحة الأشخاص ، ولذا تولي الدولة المصرية ، اهتماماً كبيراً بملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان بكافة أشكاله لاسيما خلال فترات الشباب .

ومن بين الشهادات الموثقة من الشباب والحالات الراغبة في الإقلاع والتخلص من تلك الآفة ، أن السبب في رغبتهم في الإقلاع لتدهور حالتهم وانعزالهم عن المجتمع ، ورغبتهم في العودة إلى حياة جديدة نظيفة .

من أمل الشفاء الي الإختناق

هنا في مركز لعلاج الإدمان بمدينة بنها وتحديداً في شارع كلية علوم أمام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، تضافرت أحلام شباب وأهليهم من الشفاء من آفة الإدمان التي قلبت حياتهم رأساً علي عقب ، عزلتهم عن المجتمع ، غيرت أنماط حياتهم ، جعلتهم في موضع سخرية من البعض وشفقة من البعض الآخر .

كل تلك الأمنيات المجتمعة بين الحالات التي ترغب في الإدمان وأهاليهم تحولت إلى كابوس ، بدأ بخبر علي السوشيال عنوانه “ حريق بمصحة لعلاج الإدمان ببنها ” نتج عنه 11 مصاباً نتيجة استنشاق الدخان تم نقلهم إلى مستشفيات بنها التعليمي والجامعي ، توفي 7 من النزلاء متأثرين بإصاباتهم، بينما تتلقى الحالات الأخرى الرعاية الطبية اللازمة.

بيان إعلامي - مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية

في إطار المتابعة الفورية للأحداث، تعلن مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية أنه ورد بلاغ مساء اليوم بنشوب حريق بأحد مراكز علاج الإدمان الخاصـــة المرخَّص لها داخل نطاق المحافظة.

وبناءً على البلاغ، تم إخطار قوات الحماية المدنية على الفور، والتي انتقلت فوراً إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.

وفيما يخص الحالة الصحية للمصابين:

· تم الدفع بعدد 10 من سيارات الإسعاف المتخصصة إلى الموقع.

· تم نقل أحد عشر مصاباً نتيجة استنشاق الدخان إلى مستشفيات بنها التعليمي والجامعي.

· للأسف توفي سبعة من النزلاء متأثرين بإصاباتهم، بينما تتلقى الحالات الأخرى الرعاية الطبية اللازمة.

· تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وصرح الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني - وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بأن المديرية تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على:

1. اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

2. تكليف لجان فنية وقانونية للتحقيق الفوري في أسباب الحادث.

3. التواصل مع أسر المصابين والمتوفين لتقديم الدعم اللازم.

وتطمئن المديرية الجمهور بأنها تتعامل بكل جدية وشفافية مع هذا الحادث الأليم، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور ورودها، داعيةً الجميع إلى التزام الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم



شهد محيط مشرحة مستشفى بنها التعليمي، اليوم، مشاهد إنسانية مؤلمة، حيث توافد أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان الخاصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في انتظار استلام جثامين ذويهم، وسط حالة من الحزن والانهيار والبكاء.