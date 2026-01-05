التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين

كشف مصدر بمديرية الصحة في القليوبية آخر مستجدات حادث حريق مركز خاص لعلاج الإدمان في مدينة بنها، موضحًا أنه تم حتى الآن التعرف على هوية جثمانين من الضحايا لقيا مصرعهما جراء الحريق.

وأضاف المصدر، أن جهات التحقيق استمعت إلى أقوال عدد من نزلاء المصحة الذين نجوا من الحادث؛ للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، فيما تم وضع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف أسباب الحريق، والتأكد من مدى توافر اشتراطات السلامة داخل المصحة، وسط متابعة طبية وأمنية مكثفة للحادث.

ضبط مدير المركز

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان بمدينة بنها، والذي نشب حريق كبير به، أسفر عنه وفاة 7 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بحالات اختناق.

جاء ذلك؛ بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق، وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والمصابين لاستقبال المستشفى ذاته؛ لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.