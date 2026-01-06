قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها

كشفت المعاينة الأولية لحادث اندلاع حريق في أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة بنها والتى أسفرت عن مصرع 7  أشخاص وإصابة 4 آخرين ان ماس كهربائي وراء الحريق واندلاع النيران  والتي التهمت سلمًا خشبيًا أدى إلى صعوبة خروج الأشخاص من الشقة.


كما كشف التقرير الطبي فى حادث حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها أن جميع الضحايا وصلوا في حالة توقف تام بعضلة القلب، دون وجود نبض أو تنفس.
وأشار التقرير  إلى أن حالتين بين المتوفين كانتا تعانيان من حروق من الدرجة الثالثة في النصف العلوي من الجسم بنسبة 30%.
وأضاف التقرير أنه جرى إجراء إنعاش قلبي رئوي متقدم لمحاولة إنقاذ المصابين لمدة 40 دقيقة، إلا أنهم لم يستجيبوا لمحاولات الإنعاش، ما أدى إلى وفاتهم.
وعقب التأكد من الوفاة، تم نقل جميع الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالقليوبية، عن أنه فور العلم باندلاع حريق داخل مركز الأمان لعلاج الإدمان في مدينة بنها، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا تم صدور قرارا بإغلاقه بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.
وأضاف أن هذا المركز مرخص ويتم المرور عليه من قبل لجنة العلاج الحر بصحة القليوبية بصفة مستمرة.
وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصحة علاج ادمان بنها ,بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف.

بلاغا بالواقعة 

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمباني المجاورة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.

