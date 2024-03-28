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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لو كوبري أكتوبر فك إحنا منفكش.. الفنانة يسرا تثير الجدل على تويتر

صدى البلد

نشرت الفنانة الكبيرة يسرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر البوستر الدعائي لفيلم " شقو " المقرر عرضه خلال عيد الفطر المبارك 2024.

وكتبت يسرا: ‏لو كوبري اكتوبر فك إحنا منفُكش
البوستر الرسمي لفيلم #شقو 
عيد الفطر بجميع سينمات مصر 
إنتاج : أحمد السبكي 
تأليف : وسام صبري 
إخراج : كريم السبكي

وتدور أحداث العمل في جو من الأكشن والكوميدية حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح و دينا الشربيني وامينة خليل والنجمة يسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة ويظهر به العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه بعيد الفطر في جميع دور العرض السينمائية.

ويعتبر أول تعاون فني يجمع بين محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016.

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