الأحد.. الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية أمام أبومازن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس يوم الأحد المقبل بعد تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى قائمة الوزراء المقترحة وبرنامج العمل".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في وقت سابق، قرارا بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وفي وقت سابق كلف أبو مازن "مصطفى" بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.

وأوضحت مصادر أن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد سيشكل حكومة جميع أعضائها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.