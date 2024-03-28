بعمل ذنوب كثيرة ومش عارف أرجع لربنا؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول إن له صديقا ارتكب كثيرا من الذنوب والمعاصى ويريد أن يرجع إلى الله ولا يعرف، فبما تنصحه؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الخميس: "حالة الواحد لما يدخل فى التقصير والمعاصى، عاوز يرجع ومش عارف يرجع، أهم حاجة هى الذكر، ربنا قال إيه عن الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ".

وتابع: "يحاول إنه يذكر ربنا كتير، حتى تلين له الصلاة،ومش قادر يعملها، يسبح ربنا يصلى على النبي، الذكر ليس له شروط ولا مكان معين ولا وضوء ولا وقت صلاة، ولذكر الله أكبر".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.