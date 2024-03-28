محمد رمضان ينتقد مذيعة بقناة المشهد لهذا السبب

نشر الفنان والممثل محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو من قناة المشهد به الضيف الناقد الفني عبدالله غلوش.

وانتقد رمضان صيغة السؤال الموجه إلى غلوش وهو "ما رأيك في حضور محمد رمضان رغم الغياب وغياب الفخراني رغم الحضور؟"

وعلق رمضان قائلاً: اعترض على صيغة هذا السؤال لأن الدكتور يحيى الفخراني وجوده وتاريخه أضافة كبيرة للدراما العربية.

يذكر أن محمد رمضان أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان 2024 بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة".

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، منة فضالي، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

ايضاً رمضان يواصل تصوير مشاريعه السينمائية وهما فيلم "أسد الأسود"، المقرر عرضه خلال العام الجاري، وفيلم "العمدة" المقرر عرضه في عيد الأضحى 2024