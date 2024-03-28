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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب 3 طلمبات مياه.. تنفيذ أعمال تطوير وتجميل بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بأسوان

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، والهادفة لتحويلها إلى منطقة متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الاقتصاد الأفريقي، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وخلال جولتها التى رافقها فيها مسئول الجهات المعنية تفقدت نائب المحافظ مشروع توفير طلمبات رفع المياه الجديدة التى تم تركيبها بواقع 3 طلمبات متطورة لتوفير المياه بقوة دفع عالية وتقوية شبكة المياه لتلبية الإحتياجات والمطالب الخاصة بالمصانع والورش ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء ، وكذا تركيب البلدورات والإنترنت ، وتجليد البوابة الرئيسية بالرخام .

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التطوير والتجميل

كما تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد أيضاً إستكمال الزراعات وتقليم الأشجار ، وأعمال الإنارة العامة ورفع المخلفات ، وتنفيذ النظافة العامة ، وتمهيد الطرق داخل الممرات وشوارع المنطقة ، وهو ما يتوازى مع التأكد الدورى من تشغيل جميع المحولات، وقياس القدرة الفعلية لها لإنتظام التيار الكهربائى المغذى للمصانع والورش الحرفية . 

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