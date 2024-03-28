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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يكرم أحد أبناء الجامعة المتميزين في مجال القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

كرم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بحضور الدكتور أحمد السوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية، أحد خريجي الكلية وهو الخريج أحمد حمدي سامي طعيمة، معلم القرآن الكريم وأحد النماذج المتميزة التي رفعت راية الأزهر الشريف الوسطية المعتدلة في جميع المحافل القرآنية.

رئيس جامعة الأزهر يكرم أحد أبناء الجامعة المتميزين في مجال القرآن الكريم

كما كرم رئيس الجامعة أيضا جنيار أحمد محروس، الموظفة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر؛ تقديرًا لجهودها في خدمة طالبات العلم لعدة عقود، جاء ذلك بحضور  نفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

وذلك في إطار حرص جامعة الأزهر على تكريم المتميزين من منسوبي الجامعة في مختلف القطاعات من الشخصيات التي لها بصمة إيجابية في جميع ميادين العمل. 

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تكريم أبناء الشريعة والقانون الفائزين بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي

أشاد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بأبناء كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في نسختها الخامسة التي عقدت في جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكرم مجلس الجامعة فريق كلية الشريعة والقانون الفائزين في المسابقة الذين رفعوا راية جامعة الأزهر عالية خفاقة بين جامعات الوطن العربي.

ووجه مجلس الجامعة الشكر والتقدير لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة برئاسة الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ذكري عبد الرازق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، على هذا التمثيل المشرف الذي قام عليه فريق جامعة الأزهر الذي ضم كلًّا من:

1) دكتور/ أحمد كشك.
2) دكتور/ محمد ممدوح.
3) زياد محمد علي الحجاجي.
4) منير الهادي عوض عوض.
5) عبد الله عبد العزيز شوقي الشربيني.
6) محمد مصطفى محمد الفقي.
7) أسامة فتحي عبد القادر إبراهيم.
8) أحمد محمد صابر فاضل.
9) خالد عبد الجيد خليل الأحول.

الأزهر الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر المدن الجامعية للطالبات مجلس جامعة الأزهر

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