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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: "بقيت أخاف أزعل حد واخترت مسلسل الكبير أوي لأنه صاحب فضل عليا"

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يصادف أن قابله أحد من الجمهور في الشارع وحدثه عن أنه يحبه ولكن لا يضحكه في أعماله، قائلا: "محصلش أن حد قابلني في الشارع وقالي مش بتضحكني ولو حصلت هقوله كفاية انك بتحبني والحب نعمة من ربنا وحصل أن مفيد فوزي قال اني ممثل متمكن ولكن مش بيضحك وده رأيه يحترم والقبول نعمة من ربنا".

وكشف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسماء ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن سبب عدم مشاركته في أي أعمال خلال رمضان سوى الكبير أوي، قائلا: "مشاركتش غير في الكبير أوي لأني ماضي حصري وترشحت في 6 أعمال ومقدرش أقولهم عشان تبقى قلة أدب ولما اقول اسم الأعمال ممكن الممثل يزعل".

وتابع: "أنا بقيت حريص قوي وبقيت أخاف ازعل حد ومضيت حصري للكبير أوي وفضلته لأني أساسي فيه وتحت أمره وصاحب فضل عليا ومقدرش اتراجع عن الكبير قوي واخترت مكنش موجود كتير عشان في ناس زعلانة وأنا بتحدى بالكبير الموسم ده وتعبنا فيه جدا ويقال انه هيبقى مسك الختام".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/NxWyyXhmWGcS73dE/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم الفنان بيومي فؤاد بيومي فؤاد حبر سري مفيد فوزي مسلسل الكبير أوي

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