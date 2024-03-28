عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 18 .. فروحة تعجب بـ جوني

الكبير أوي
الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع الكبير بأفراد اسرته بالإضافة إلى ضيوف مربوحة.

وبدأت الحلقة بإعجاب فروحة ابنة عمة مربوحة بجوني، وقامت بتحضير الفطار له لكى تعبر له عن حبها الشديد له.

وأثناء حديثهما جاء لجوني اتصال من الكبير ليسأله عن فلوس العلف وقام جوني بالتصرف فيهم لتنفيذ مشروعه الخاص.

وانقذته فروحة  بتأليف قصة وهمية ليخبرها للكبير بأنه قام بوضع الفلوس في البنك وسوف يحصل عليها مرة اخرى بعد شهر من الآن.
 

وشهدت الحلقة ايضا قيام مربوحة باخبار الكبير أوي بحملها ، فى محاولة منها للحفاظ على الكبير خوفا ليتزوج عليها من أخرى.

 

 أحداث الكبير أوي 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8


أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

 

احمد مكي مربوحة الكبير أوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

موضوعات متعلقة

مي الغيطي تكشف عن أصعب مشاهد مسار إجباري

أخبار الفن| ليلى زاهر تكشف عن موعد حفل زفافها على هشام جمال.. وأحمد عبد الحميد العدو اللدود لمحمد إمام في كوبرا

ليلى زاهر تكشف عن موعد حفل زفافها على هشام جمال

إليسا تكشف عن حبيبها غير اللبناني | فيديو

إليسا: أنا أستحق أن يُغار عليّ| فيديو

إليسا تكشف تفاصيل الإعتداء عليها من رجل| فيديو

نشرة الفن: العوضي يرد على تشبيهه بفريد شوقي.. ياسر جلال يكشف عن صعوبات مسلسل جودر

مسلسل الصديقات حلقة 17.. سوزان نجم الدين ترسم خطة للإيقاع بحبيبها السابق

ترشيحاتنا

أم الدنيا بوابة العالم| مصر “السيسي” تقود المنطقة عبر سياسة خارجية ودور إقليمي ودولي فعال.. 10 سنوات من العلاقات الناجحة

تجديد نية الصيام في كل ليلة.. وحكم الاعتكاف | المفتي يوضح التفاصيل

أطباء مصر: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة لا تسقط بالتقادم

لمدة 5 ساعات.. قطع الكهرباء عن كل أنحاء إثيوبيا

المفتي: التهرب من الضرائب جريمة.. ولا تعارض بينها وبين الزكاة

المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: قبلت نظر قضايا الإرهاب عندما اعتذر قضاة آخرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ