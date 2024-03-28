الكبير أوي 8 الحلقة 18 .. فروحة تعجب بـ جوني

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع الكبير بأفراد اسرته بالإضافة إلى ضيوف مربوحة.



وبدأت الحلقة بإعجاب فروحة ابنة عمة مربوحة بجوني، وقامت بتحضير الفطار له لكى تعبر له عن حبها الشديد له.



وأثناء حديثهما جاء لجوني اتصال من الكبير ليسأله عن فلوس العلف وقام جوني بالتصرف فيهم لتنفيذ مشروعه الخاص.



وانقذته فروحة بتأليف قصة وهمية ليخبرها للكبير بأنه قام بوضع الفلوس في البنك وسوف يحصل عليها مرة اخرى بعد شهر من الآن.



وشهدت الحلقة ايضا قيام مربوحة باخبار الكبير أوي بحملها ، فى محاولة منها للحفاظ على الكبير خوفا ليتزوج عليها من أخرى.





أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8



أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.