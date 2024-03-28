عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد ردا على هجوم كاملة أبو ذكري: "حقي عند ربنا.. كل واحد هياخد حقه"

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

علق الفنان بيومي فؤاد، على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه بعد أزمته مع الفنان محمد سلام بسبب تصريحاته الأخيرة، قائلا: "كل واحد في حاله ولم يحصل عتاب ولا كلام وفي حاجات مينفعش فيها كلام وده رأيها وهي قررت ومكتبتليش ليه اللى عملته ولكن هي قالت رأيها وقررت".

وأضاف بيومي فؤاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن العلاقة بينهما كانت كلها ود، متابعا: "كان في بينا كلام وهي مخرجة كبيرة والواحد يتمنى يشتغل معاها وفي سجن النسا بعتتلى وعرضت عليا 3 أدوار وساعتها كان عندي مسلسلات كتير فرحت لها واعتذرت لها وتقبلت الاعتذار".

وعن موقفه من م قالته في البوست الذي هاجمته فيه قائلا: "قبل كده هي قالت أنها كانت واحدة من جمهوري ومحبيني وبعدين قالت اللي قالته عليا وأنا بقرأ البوست بعد الأزمة قلت حقي عند ربنا وكل واحد هياخد حقه".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/ngvzg85Vzbui2Zj3/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم الفنان محمد سلام المخرجة كاملة ابو ذكرى ببرنامج حبر سري كاملة أبو ذكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

أم الدنيا بوابة العالم| مصر “السيسي” تقود المنطقة عبر سياسة خارجية ودور إقليمي ودولي فعال.. 10 سنوات من العلاقات الناجحة

تجديد نية الصيام في كل ليلة.. وحكم الاعتكاف | المفتي يوضح التفاصيل

أطباء مصر: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة لا تسقط بالتقادم

لمدة 5 ساعات.. قطع الكهرباء عن كل أنحاء إثيوبيا

المفتي: التهرب من الضرائب جريمة.. ولا تعارض بينها وبين الزكاة

المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: قبلت نظر قضايا الإرهاب عندما اعتذر قضاة آخرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ