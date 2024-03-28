عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 18.. مواجهة بين زيد بن سيحون ويحيى بحضور حسن الصباح

صدى البلد

شهدت الحلقة   ١٨ من الحشاشين، وصول جنود السلاجقة يحيى وصديقيه إلى قلعة آلموت وإقناع برزك بأنهما يرغبان في الانضمام لجنود حسن الصباح. 

 

واكتشف زيد بن سيحون أن يحيى هو ابن المؤذن الذي قتله وزوجته من قبل في أصفهان وتخفى منه. 

 

txt

الحشاشين الحلقة 17.. زوجة حسن الصباح تحاول حرق قلعة آلموت انتقاماً منه

txt

الحشاشين الحلقة 17.. خطة جيش السلجوقيين لخداع حسن الصباح

 

اختبر حسن الصباح يحيى وأدخله حلم الجنة سريعا ليجد حبيبته هناك، وقررت ألينار قتل “ناز”  بعد ارتباكها بالداخل. 

 

قرر حسن الصباح مقابلة يحيى ومواجهته بقاتل والديه زيد بن سيحون للكشف عن نواياه. 

 

 

في الوقت نفسه وصل عمر الخيام إلى أصفهان ونزل ضيفا على السلطان بركياروق الذي طلب منه رسم خريطة مفصلة لقلعة آلموت. 


 


 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.


 

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين بيتر ميمي عبد الرحيم كمال حسن الصباح فتحي عبد الوهاب كريم عبد العزيز نيقولا معوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

موضوعات متعلقة

كوبرا الحلقة 2.. محمد إمام يتورط في سرقة بنك ويبحث عن رفاق السجن

كوبرا الحلقة الأولى.. محمد إمام يخرج من السجن ويسعى للانتقام من مجدي كامل

الحشاشين الحلقة 17.. زوجة حسن الصباح تحاول حرق قلعة آلموت انتقاماً منه

الحشاشين الحلقة 17.. خطة جيش السلجوقيين لخداع حسن الصباح

أسماء جلال تكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من "أشغال شاقة"| خاص

طارق الشناوي لـ صدى البلد: أشغال شاقة خارج الصندوق وبيتر ميمي هايل في الحشاشين

طرح البوستر الرسمي لفيلم شقو استعدادا لعرضه بالسينمات في عيد الفطر

الحشاشين الحلقة 16.. حصار جديد في قلعة ألموت وحريق مخازن حسن الصباح

ترشيحاتنا

مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم لقضاء الإجازات خلال 2024

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات غزة

افتتاح استوديو المحتوى التعليمي الجديد بالتعاون مع اليونسكو بالأكاديمية المهنية للمعلمين

آيتن عامر: منة فضالي زعلانة مني وعاملة لي بلوك.. وشيخ العرافين يكشف السبب

فضائل العشر الأواخر والتماس ليلة القدر.. موضوع الجمعة الثالثة من رمضان 2024

إستونيا ترسل جنديا واحدا لمحاربة الحوثيين في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ