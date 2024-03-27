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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 17.. خطة جيش السلجوقيين لخداع حسن الصباح

صدى البلد

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين، وضع خطة من شباب جيش السلجوقيين لخداع حسن الصباح ودخول قلعة آلموت. 

 

قرر يحيى ورفاقه بالاتفاق مع قائد جيش بركياروق الإدعاء بأنهم خونة للهروب من المعسكر والانضمام إلى جنود حسن الصباح في القلعة. 

 

جاء ذلك بعد طلب السلطان بركياروق سحب الجيش بسبب أزمة الرسائل التي تصل إلى أتباع حسن الصباح. 

 

 

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



 

 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين حسن الصباح إسلام جمال سوزان نجم الدين فتحي عبد الوهاب كريم عبد العزيز

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