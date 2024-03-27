الحشاشين الحلقة 17.. زوجة حسن الصباح تحاول حرق قلعة آلموت انتقاماً منه

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين، محاولة دنيا زاد زوجة حسن الصباح حرق قلعة آلموت انتقاما منه بعد قتل ابنها الحسين بأمره.

وحاول حسن الصباح إقناع زوجته بحبه لها وأن قتل ابنهما الأكبر كان اختيارا من الله وبإرادته ولكنها لم تعد تصدق أقواله.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.